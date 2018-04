Türkiye Gazetesi

Ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, All Star-Gönüllüler konseptinin sona erdiğini duyurdu. İlk All Star takımından kalan 11 kişinin, 5 ve 6 yarışmacı olarak iki takıma dağıtılacağını ve yeni konseptin All Star-All Star'a karşı şeklinde olacağını söyledi.

Yeni konsept ile ilgili düşünceleri sorulan Hakan Hatipoğlu, "Kendi adıma çok gönül kırıcı, biraz utanç verici, ama yine de umut veren bir durum. Karşı tarafta 10 yılın en iyi yarışmacıları var. Bu takım da iyi ama arada fark olduğu her zaman oyunlara yansıyordu. Elimizden geleni yapmamıza rağmen olmadı. Sakatlıklar, açlık ve yeni gelen arkadaşların beklentileri karşılayamaması nedeniyle bu noktaya geldik" ifadelerini kullandı.



Başarılı yarışmacı, "Çok üzülüyorum, ama ben Survivor'ın her zaman ikinci yarısını severim. Gerçek mücadelenin, zekanın ve fiziksel becerinin daha çok ön plana çıktığı günler başlayacak. Survivor yeniden başlıyor" şeklinde konuştu.