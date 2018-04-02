Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çukur 24. yeni bölüm fragmanı ve Çukur 24. bölümden ilk sahne haberimizde. Show tv ekranlarında yayınlanan ve izlenme rekorları kıran Çukur 23. son bölümde neler yaşandı? Çukur 23. bölümde Yamaç'ın Elvis'in elinden ailesini kurtarması ve söylediği 'Koçavalılarla uğraşılmayacağını öğretmeliyiz' sözü damga vurmuştu. Celasun'un ise İdris'in teklifine ne diyeceği merak konusu oldu. Peki Çukur yeni bölümde neler yaşanacak? Çukur 24. yeni bölüm fragmanı yayınşandı mı? İşte Çukur 23. son bölüm özeti ve Çukur 24. yeni bölüm fragmanı

ÇUKUR 24. YENİ FRAGMAN VE İLK SAHNE YAYINLANDI MI?



Çukur 23. son bölüm özeti ardından Çukur 24. yeni bölümden ilk sahne ve fragman henüz gelmedi. Dizinin fragmanı yayınlanır yayınlanmaz sitemizde olacak.

ÇUKUR 23. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 23. bölüm ilk tanıtımı yayınlandı. Silahların konuştuğu tanıtımda Vartolu ve Koçovalılar, kadınları kurtarıyor.Yamaç, Sena ve Sultan’ı sakinleştirmeye çalışırken, Sultan’ın gözyaşları dikkat çekiyor. İdris’in “Elvis’e Koçovalılarla uğraşılmayacağını öğreteceğiz!” sözleriyle meydan okuduğu anlar heyecanı yükseltiyor. Çukur, çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla her pazartesi, Show TV’de ekrana geliyor.

ÇUKUR 23. SON BÖLÜM İZLE

CELASUN TEKLİFE NE CEVAP VERECEk?

İdris’in Celasun’a “Madem benim oğlum senin babanı öldürdü. Baban ben olayım, mirasçım ol!” sözleri dikkat çekerken, Celasun’un bu teklif karşısında ne diyeceği merakla bekleniyor. Sultan Nedret’ten, Vartolu-Saadet ilişkisini öğrenirken Yamaç, Vartolu’dan ailesinden ve evinden uzak durmasını istiyor. Aliço’nun Hale’nin ölümünün peşini bırakmadığı tanıtımda Emrah her yerde Baykal’ı arıyor.

ÇUKUR 23. BÖLÜM FRAGMANI İZLE