Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EDHO izle mek için sitemizdeki 'EDHO Canlı İzle' linkine tıklamanız yeterli olacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 97. son bölüm ardından EDHO 98. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı diye aramalar başladı. EDHO yeni bölümü izlemek için diziseverler saatleri sayıyor. EDHO son bölüme; Hızır'ın ekibinden gizlilik ilkesine ciddiyetle uyulmasını istemesi ve Meryem Çakırneyli için suikast hazırlığı içinde olduğu iddia edilmesi damga vurmuştu. Peki EDHO 98. yeni bölüm fragmanında neler yaşanacak?İşte EDHO son bölüm özeti, EDHO izle, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni fragmanı ve EDHO 98. fragmanı....

EDHO 97. SON BÖLÜMDE NEŞER YAŞANDI?

Canını kurtarmak için yurtdışına gitme planları yapan Servet ölümünden kaçamamış, Güneş'in tetikçilerinin kurbanı olmuştur. Büyük kayıplarına sessiz kalamayacak Çakırbeyliler derhal intikam peşine düşerler. Tetiği çekenden ziyade, bu ölüm emrini verenle ilgilenen Hızır karşılık vermekte geç kalmaz. Hızır'ı bitirmek için sevdiklerine dokunmak gerektiğini bilen düşmanları da yaptıkları ölüm listesinde ilk sıraya Meryem'i alarak aileyi derdinden sarsacak hamle için harekete geçerler. Meryem ise çocuğunu doğurmak uğruna çoktan kendi canından geçmiştir. En sevdiğini korumak adına tüm kötü haberleri evinden uzak tutmaya çalışan Hızır'ın onu yıkacak asıl kötü haberi öğrenmesi ise an meselesidir.

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EDHO 98. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni fragmanı yayınlanır yayınlanmaz sitemizden izleyebilirsiniz.

EDHO 97. BÖLÜM İZLE

EDHO 96. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Etrafındakilerin sağlığıyla ilgili söylediklerine aldırış etmeyen Meryem, çocuğunu doğurmak konusunda kararlıdır. Aldığı bu zor karar sonucunda, ardında bırakacaklarını emanet edebileceği tek kişi ise Ceylan’dır. Hızır’a olan düşkünlüğü herkes tarafından bilinen Ceylan, son zamanlarda yakınlaşmaya başladığı Meryem’in bu arzusu sonucu kazanmakla kaybetmek arasında bir yerde kalır. Diğer tarafta da olaylar durulmak bilmez. Ekrem, Güneş ve Hakkı’nın masaya oturma hazırlığı yaptığı günlerde, Çakırbeylilerin atacağı her yanlış adım aileden birinin kaybına sebebiyet verebilir. Düşmanlarıyla savaşırken dahi gücünü ailesinden aldığını söyleyen Hızır, onu güçsüz bırakabilecek şeyin de ailesi olduğunu, yaşayacağı yeni kayıpla tekrar görecektir.