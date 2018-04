Türkiye Gazetesi

'Survivor'ın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, sosyal medyada yayınladığı video ile "1 Nisan şakası yaptı" yorumlarına neden oldu.

TAKIM DAĞILACAK

Acun Ilıcalı, 'Survivor 2018'de dün akşam ekranlara gelen ada konseyinde çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. All Star-Gönüllüler konseptinin sona erdiğini duyuran ünlü yapımcı, ilk All Star takımından kalan 11 kişinin, 5 ve 6 yarışmacı olarak iki takıma dağıtılacağını ve yeni konseptin All Star-All Star'a karşı şeklinde olacağını söyledi.

1 NİSAN ŞAKASI MI YAPTI?

TV8 kanalının sahibi, bugün instagram'ın hikaye bölümünden yaptığı paylaşımla ise akıllarda soru işareti oluşturdu. Oyun alanında All Star yarışmacılarını yakın planda çeken Ilıcalı, "Evet, son görüntü. Bunu kimse anlamadı, akşam anlarlar" ifadelerini kullandı. 'Survivor 2018' izleyicisi, "All Star-Gönüllüler konseptinin sona erdiği" yönündeki duyurunun 1 Nisan şakası olup olmadığını merak ediyor.