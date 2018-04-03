Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ümit Tanrıseven

Aralarında Hülya Koçyiğit, İbrahim Tatlıses, Ajda Pekkan, Sibel Can, Seda Sayan, Necati Şaşmaz, Yavuz Bingöl, Hande Yener, Deniz Seki, Emel Müftüoğlu, Alişan, Mustafa Sandal, Elif Karlı, Hakan Peker, Altay, Ahmet Şafak gibi sanatçıların yanı sıra Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Hidayet Türkoğlu, Şahika Ercümen, Kenan Sofuoğlu, Taha Akyol, Oğuzhan Özyakup, Tolga Zengin, Gökhan Gönül, Tarık Çamdal, Eray İşcan gibi spor adamlarının bulunduğu heyet, askere büyük moral vermişti. Sanatçı ve sporcular, bu tarihî ziyareti kendi sosyal medya hesaplarından da paylaştı... Askerler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çektirdikleri fotoğrafları koyan ve duygularını ifade eden sanatçıların paylaşımları büyük ilgi gördü. İşte bu paylaşımların bazıları...

HÜLYA KOÇYİĞİT: “Fedakâr, cesur, yürekleri vatan sevgisiyle dolu, yiğit kardeşlerimizle yan yana olmanın mutluluğunu, onurunu bir defa daha yaşadım. Bütün dualarımız sizinle...”

ALİŞAN: “Bizim için, devlet için, bayrağı için savaşan askerlere ne yapsak az. Bir nebze de olsa moral verebilirsek ne mutlu bize...”

HANDE YENER: “Afrin’e gidip gelmiş bir askerimiz bu denizci kepini hediye etti...”

BURCU KIRATLI: “Hayatımın en özel anlarından biriydi orada olmak. Bizi gördüklerindeki mutlulukları paha biçilemez. Allah yâr ve yardımcınız olsun...”

NECATİ ŞAŞMAZ: “Askere moral vermek için geldik diyoruz ama onların morale ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Çok mutlu olduklarını düşünüyorum. Nice muhteşem zaferlere...”

ELİF KARLI: “Birkaç saat de olsa mutlu oldular, sohbetler ettik, gülüştük, ailelerinden konuştuk. Mehmetçiklerimizi Allah’a emanet ettik. Bütün kalbimle diliyorum; Allah bütün askerlerimizi sağ salim kavuştursun sevdiklerine, ailelerine...”

DENİZ SEKİ: “Afrin’de destan yazan askerlerimiz. Onlarla gurur duyuyorum...”



EMEL MÜFTÜOĞLU: “Mehmetçiğe bir teşekkür yetmez...”

YUSUF GÜNEY: 2018’in başlarında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya verdiği sözü tutan ve 8 şehirde asker ve asker ailelerine moral konserleri veren sanatçı Yusuf Güney, önceki gün Hakkâri’de Mehmetçiği ziyaret etti. Helikopterle karlı dağlarda görev yapan askerlerin yanına giderek moral veren Yusuf Güney, yaşadığı bu anları ve dugularını Instagram hesabından payşlaştı. Ünlü şarkıcı, fotoğraf paylaşımlarının altına “Umutların buz kestiği, hasretlerin yürek ısıttığı vatan aşkı ile tutuşan bedenlerde ne yücedir duruşunuz. Benim yiğit kardeşlerim Allah sizleri tez zamanda ailenize, sevdiklerinize kavuşturun” notunu düştü.