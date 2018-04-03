Şenliklerde temsilî Nasreddin Hoca da göle maya çalıyor. Her yıl farklı isimlerin temsilî olarak canlandırdığı Nasreddin Hoca’yı, bu yıl ünlü şarkıcı Metin Şentürk canlandıracak. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya “Görüşmeler yapıldı ve tamam denildi. İnşallah büyük bir değişiklik ve aksilik olmaz ise Metin Şentürk, Nasreddin Hoca’mızı temsil etmiş olacak” dedi.
Nasreddin Hoca’yı canlandıracak
03.04.2018 - 02:17 | Son Güncelleme: 03.04.2018 - 02:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Konya Akşehir Belediyesi, her yıl temmuz ayında Nasreddin Hoca anısına Uluslararası Nasreddin Hoca Şenliği düzenliyor.
Etiketler : metin şentürk,nasreddin hoca,
553959 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/553959.aspx
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