Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şenliklerde temsilî Nasreddin Hoca da göle maya çalıyor. Her yıl farklı isimlerin temsilî olarak canlandırdığı Nasreddin Hoca’yı, bu yıl ünlü şarkıcı Metin Şentürk canlandıracak. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya “Görüşmeler yapıldı ve tamam denildi. İnşallah büyük bir değişiklik ve aksilik olmaz ise Metin Şentürk, Nasreddin Hoca’mızı temsil etmiş olacak” dedi.