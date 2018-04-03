Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şarkıcı Bengü, doğum gününü erkek arkadaşı Selim Selimoğlu ile Paris'te kutladı. Bir yıldır birlikte olan Bengü ve Selim Selimoğlu, birlikteliklerini evlilikle taçlandırmaya karar verdi. Selimoğlu, romantik bir akşam yemeğinde Bengü'ye evlilik teklif etti.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Evlilik teklifine 'Evet' cevabını veren Bengü, güzel haberi hayranlarına Instagram hesabından duyurdu.

Ünlü sanatçı, 'Doğduğum günde; birinci senemizde "evet" dedim...Bir ömür seninle ne güzel olacak' notuyla bir fotoğraf paylaştı.