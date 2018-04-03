Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özgecan'ın babası Mehmet Aslan görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Aslan, "Nihat Doğan'ın adımızı insanlığımızı ve nezaketimizi kullandığı için şahsiyetsizliğini ve karaktersizliğini bir kez daha ortaya koymuş ve bizleri de, kendisini ve annesini kabul ettiğimiz için pişman etmiştir. Kendisini kınıyorum." ifadelerine yer verdi.

Özgecan'ın ölümünün ardından yaptığı paylaşım:

Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te bindiği minibüsün şoförü tarafından katledilen Özgecan Aslan'ın ölümünün ardından Twitter'da bir paylaştığı ''Siz de mini eteği giyip laik sistemin ahlaksızlaştırdığı sapıklar tarafından tacize uğrayınca da bas bas bağırmayacaksın'' mesajı nedeniyle tepki çeken Nihat Doğan, Özgecan'ın babası Mehmet Aslan ile bir fotoğraf paylaşmıştı.



İŞTE NİHAT DOĞAN'IN ÖZGECAN ASLAN'IN BABASI İLE YAPTIĞI PAYLAŞIM