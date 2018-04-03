Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü oyuncu Serhan Süsler'in eşiyle gittiği eğlence mekânında başka bir müşteri tarafından darp edildiği ortaya çıktı. Süsler'in iddiasına göre yan masada oturan Halil D. ile tartışma yaşandı. Yine iddiaya göre müşteri Halil D., tartışma sırasında ünlü oyuncuya saldırdı ve yumruk attı.

DİŞLERİ KIRILDI VE DUDAĞI PATLADI



Süsler'in aldığı darbeler sonrası dişleri kırıldı ve dudağı patladı. Ayaklarından da yaralanan Süsler, uzun bir süre yürümekte güçlük çekti. Olayla ilgili Polis Merkezi'ne başvuran Süsler, Halil D.'den şikâyetçi oldu. Yürütülen soruşturmada Halil D.'nin ifadesine başvuruldu. Halil D. olayı doğrulayarak Serhan Süsler'in alkollü bir vaziyette kendisine yaslandığını iddia etti.



'BİLEREK KENDİSİNİ YARALAMADIM'



Süsler'i kendisinden ayırmak için eliyle ittiğini beyan eden genç adam, "Bileğim dudağına denk gelmiş olabilir. Bilerek kendisini yaralamadım. Olaydan sonra kendisiyle konuştum ve talihsiz bir durum yaşadığımızı söyledik. Karşılıklı anlaştık. Şikâyetin nedenini anlayamadım" dedi.



DAVA, ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDE GÖRÜLECEK



Yürütülen soruşturma sonunda Süsler'i kasten yaralayan Halil D. hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede, Süsler'in vücudundaki yaralanmalardan bahsedilerek Adli Tıp Kurumu'ndan alınan darp raporuna yer verildi. İkili arasında uzlaşma sağlanamadığı kaydedildi. Dava, Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.



SERHAN SÜSLER KİMDİR?



Serhan Süsler, 12 Kasım 1977 doğumludur. Doğum yeri Manisa'dır. Haliç Üniversitesi konservatuvarı tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Serhan Süsler Üvey Baba, 5.Boyut, Kollama ve Annem (Başar) dizilerinde rol almıştır.