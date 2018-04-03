Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor Panorama'nın canlı yayınına çıkan Nihat Doğan, "Kocam olsa Nihat'ı boğarım." diyen Seda Akgül'e ağır sözler söylemişti. Nihat, bu kez de Instagram hesabından "Annem rahatsızlandı, onun kılına zarar gelirse buna sebep olanlardan hesabını sorarım." diyerek tehditler savurdu.

"ANNEMİN SAÇININ TELİNE ZARAR GELİRSE"

Nihat Doğan, annesiyle fotoğraf paylaşıp altına şu notu düştü: "Survivor'dan geldiğim günden beri Panorama yorumcularının haddini aşan hakaretamiz sözlerinden dolayı 'Nihat kocam olsa boğarım,öldürürüm vb ' hastalanan hacı annemi hemen her gün doktora götürmek zorunda kalıyorum.Bugün de kendisini hastaneye kaldırdım sizlerden Annem için dua istiyorum...Ha bu arada eğer Annemin saçının teline bi zarar gelirse buna sebep olan o yorumculardan bunun hesabını sormazsan dünyanın en ş... insanı olayım..."

İşte Nihat'ın o paylaşımı: