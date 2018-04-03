Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapımcı ve senaryo yazarı Türker İnanoğlu, Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın'a yapılan teklifi ve usta sanatçını bu teklif karşısındaki tepkisini açıkladı.

GönderYazdırCüneyt Arkın hırsından ağlamış!

HIRSINDAN OTURUP AĞLAMIŞ

81 yaşındaki yapımcı ve senaryo yazarı, "Cüneyt Arkın'a bir dizi teklifi gitmiş ama kabul etmemiş galiba" sorusuna, "Bir yerde okudum ben de bunu. Ayıptır! Bugün dizilerde çok büyük paralar var. Haftada 50-60 bin lira kazanan oyuncular var. Aramışlar bunu. Bir rol ve çok küçük bir rakam teklif etmişler. Hırsından ağlamış! Koskoca adamı ağlatmışlar!" yanıtını verdi.





