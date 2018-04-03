Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mehmed Bir Cihan Fatihi 4. yeni fragmanı haberimizde. Mehmed Bir Cihan Fatihi 3. son bölüm ardından Mehmed Bir Cihan Fatihi 4. yeni fragmanı yayınlandı. Kanal d ekranlarında yayınlanan ve başladığı günden bu yana eleştiri oklarının hedefi olan Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi bu haftada sevenlerini soluksuz izletti. Peki Mehmed Bir Cihan Fatihi 3. son bölümde neler yaşandı? Mehmed Bir Cihan Fatihi özeti ve Mehmed Bir Cihan Fatihi yeni fragmanı haberimizde. İşte Mehmed Bir Cihan Fatihi 4. yeni fragmanı ve Mehmed Bir Cihan Fatihi 3. son bölüm özeti

MEHMED BİR CİHAN FATİHİ 4. FRAGMANI YAYINLANDI



Mehmed Bir Cihan Fatihi 4. yeni fragmanı yayınlanır yayınlanmaz sitemizde yer alacak.

MEHMED BİR CİHAN FATİHİ 3. BÖLÜM İZLE

MEHMED BİR CİHAN FATİHİ 3. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Mehmet Bir Cihan Fatihi 3. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı. Sultan Mehmed Han, Konstantiniyye fethi için kararlı! Melike, Sultan Mehmed Han'ın etrafından olan Eleni'den hoşnut olmaz. Eleni'nin hangi amaçla sürekli yanında olduğunu merak etmektedir. 28 kere başarısız olan fetih denemelerinden, Sultan Mehmed Han çekinmez ve 29. fetih denemesinde başarıya ulaşma gayesi içerisindedir. Mehmed ve Delibaş için avlanma vaktidir. Gittikleri zorlu görev neticesinde hangi amaca ulaşacaklar?

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MEHMET BİR CİHAN FATİHİ 2. BÖLÜM ÖZETİ

Mehmet Bir Cihan Fatihi 2. son bölüm özeti haberimizde. Sultan Mehmed Han, Konstantinopolis için harekete geçiyor! Çandarlı Halil Paşa için kritik karar belli olmak üzeredir. En kötü ihtimali düşünen Çandarlı Halil Paşa, kızlarına vasiyetini söyler.Sultan Mehmed Han, babası ve devleti için mücadelesine devam edecektir. En büyük hayali Konstantinopolis için ilk andan itibaren savaşa hazırdır. Mehmed, yıllar önce tahttan indirildiği şehre bir kez daha Sultan olmaya gelmiştir. Edirne’de geçirdiği çocukluk yıllarına ait anılar bir karabasan gibi üzerine çöker. Bunun müsebbibi olarak gördüğü Çandarlı hakkında ne hüküm vereceğini düşünürken bir yandan da tahtta hak iddia eden Şehzade Orhan’ın peşine düşer. Orhan, Bizans toprağına sığınınca bütün dengeler değişir. Osmanlı’yla Bizans savaşın eşiğine gelirken, Sultan Mehmed’in vereceği karar tarihin seyrini değiştirecektir. Sultan Mehmed Han, tahta geçer geçmez savaş planlarını uygulamaya başlıyor! Mehmed, kritik kararını veriyor. Çandarlı Halil Paşa geçmişte yaptıkları için idam edilecek mi?