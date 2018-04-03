Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çocuklar Duymasın'ın fenomen karakteri olan Gönül'e hayat veren Zeyno Günenç'in diziden ayrılma kararını kendi mi istedi yoksa senaryo gereği mi oldu henüz bilinmiyor ama Zeyno Günenç'ten ayrılık hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİNİN 35. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Çocuklar Duymasın'ın 35. bölüm fragmanında Gönül'ün ani ölümü herkeste şok etti.

Tuna'nın eşi Gönül rahatsızlanıp hastaneye kaldırılır. Durumu iyi değildir. Tuna, onun için çok endişelenir. Acı haber gelir. Haluk'un şirketindeki çalışma arkadaşı acı haberi verir. Gönül'ün öldüğünü söyler. Haberi duyan Tuna yıkılır. Eve taziyeye gelenler bu şok ölüm üzerine şaşkındırlar. Peki Gönül, gerçekten öldü mü? Onu ölüme götüren hastalık ne? Tuna bu acı ile nasıl başa çıkacak?