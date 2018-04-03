Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçirdiği kalp krizi sonucu 81 yaşında hayatını kaybeden tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Dursun Ali Sarıoğlu için Üsküdar'daki Şakirin Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye sanat camiasından sınırlı katılım oldu.

SEVENLERİ YALNIZ BIRAKMADI

81 yaşında hayatını kaybeden tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Dursun Ali Sarıoğlu için Üsküdar'daki Şakirin Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene Sarıoğlu'nun ailesi, yakınları, sanatçı dostları ve sevenleri katıldı.

EŞİ VE KIZI TAZİYELERİ KABUL ETTİ

Usta oyuncunun eşi Elif Sarıoğlu ile kızı Aslı Sarıoğlu cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Burada kılınan cenaze namazının ardından da Dursun Ali Sarıoğlu, Ihlamur Kuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

USTA OYUNCUYA BÜYÜK VEFASIZLIK

Oyuncu Yıldız Kaplan ve Selahattin Taşdöğen'in de katıldığı cenaze törenine sanat camiasından katılımın az olması "vefasızlık" olarak yorumlandı.

EŞİ DERT YANDI

Sanatçının eşi Elif Sarıoğlu taziyeleri kabul ederken, sanatçıya yapılan vefasızlıktan dert yandı. Elif Sarıoğlu, "Çok üzülüyorum. Dünyanın en iyi insanlarından biriydi. Çok büyük bir oyuncuydu. Ama değeri bilinmiyordu. Uzun süredir hastaydı. Ben bakıyordum" şeklinde konuştu.

"KEŞKE YAŞADIĞI DÖNEMDE DEĞERİ BİLİNSEYDİ"

Tiyatro oyuncusu Selahattin Taşdöğen ise, "Hepimizin başı sağ olsun. Çok değerli bir sanatçıydı, ağabeyimizdi. Çok beraber projelerde yer aldık, beraber çalıştık. Hakikaten ustaydı. Tiyatroyu çok iyi bilen bir adamdı. Nur içinde yatsın diyorum. Keşke yaşadığı dönemde değeri bilinseydi" ifadelerini kullandı.

"KOCA BİR ÇINARIMIZ DAHA GİTTİ"

Uzun bir süre dizide Dursun Ali Sarıoğlu ile birlikte oynayan Yıldız Kaplan ise, "Üzgünüz tabii ki. Koca bir çınarımız daha gitti. Dursun Abi çok değerli bir oyuncuydu. Ve çok iyi bir insandı. Dört buçuk sene biz 'Tatlı Kaçıklar'da beraber oynadık. Onun dışında da ara ara görüşürdük. Nur içinde yatsın, mekânı cennet olsun" dedi.