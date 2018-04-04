Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliğinin (MSG) 10. Genel Kurulu, 31 Mart'ta yapılmış ve seçimin sonucunda Candan Erçetin başkan seçilmişti. Gergin geçen, sık sık tansiyonların yükseldiği ve sık sık sözlü tartışmaların hatta hakaretlerin yaşandığı genel kuruldaki kavgaların sebebinin 5 bin liralık butonun alınmaması olduğu ortaya çıktı. Daha divan seçiminde başlayan kavgada, Hakan Peker ve Ferhat Göçer söz düellosuna girdi. Ferhat Göçer, Hakan Peker'e "Kardeşçe yönetelim, birimiz 330 diyor, diğeri 320" diyerek tepki gösterdi. Bu düelloda araya Erçetin girmek mecburiyetinde kaldı. Mustafa Sandal ise karşı tarafı terbiyesizlikle suçladı. Candan Erçetin’i destekleyen Sezen Aksu da, seçim öncesi bağırarak itiraz etti. Aksu “Bu seçim çağın çok gerisinde ve şaibeli. Elle sayım ne demek? Yahu bu seçim şaibeli şu anda. Bu kadar basit” diyerek seçimlere tepki gösterdi. Aksu, genel kurulu köy kahvesine benzeterek şunları söyledi: Bunun baştan mekanik butonlarla yapılması için yaptığımız teklif 5 bin lira verilmediğinden dolayı kabul edilmedi. Bu, hakikaten şu anda muz cumhuriyeti durumundayız. Ben bunu ciddiye almamız gerektiğini düşünüyorum... Yapılan oylamada çıkan sonuçlara göre Candan Erçetin, MSG'nin 13 yıllık başkanı olan Garo Mafyan'a karşı seçimi kazandı. Sanatçı Erçetin 429 oy, Garo Mafyan ise 331 oy aldı. Seçim için kurulan divan başkanlığına Hakan Peker, Aykut Güler ve Yaşar seçildi.