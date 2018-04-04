Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yarış atı yetiştiricisi ve sahibi olarak bilinen Ahmet Tokdemir’in kızı olan ünlü oyuncu Sera Tokdemir, otizmli çocuklarla bir araya gelerek, onlar için yazdığı şarkıyı seslendirdi. Veliefendi Hipodromu bünyesinde faaliyet gösteren "At ile Terapi Merkezi"nde otizmli çocuklara yapılan terapatik seanslara katılan oyuncu, ata binme derslerinde yardımcı oldu. Ünlü oyuncu atlı terapi seanslarının ücretsiz olduğunu, isteyen herkesin katılabileceğini söyledi.