20 Mart’ta da gemi turuna çıkıp Küba’ya geçmişlerdi. Ahu Aysal tatil sırasında sağ bacağını hissetmeyince hastaneye kaldırılmıştı.
Olayı öğrenen kızı Ceyla Aysal Kırklar hemen yanına uçmuştu. Ahu Aysal’ın beynine pıhtı atmış. Hastanede 5 gün yoğun bakımda kalmış. Sonra kızı ve özel doktor eşliğinde İstanbul’a dönmüş.
'KENDİMİ YORGUN HİSSEDİYORUM AMA AYAKLANDIM'
Otelinde dinlenen Ahu Aysal “Çok şükür ucuz atlattım. Kendimi yorgun hissediyorum ama bacağım düzeldi, ayaklandım. Birkaç gün sonra işlerimin başına döneceğim” dedi.
*Ahu Aysal, oğlu Yavuz Yılmaz’ı kaybeden dostu Berna Yılmaz’ı Amerika’ya kafa dağıtma tatiline götürmüştü