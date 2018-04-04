Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Demet Akalın, ziyarete gittiği arkadaşının evinden 5 litrelik zemzem bidonuyla ayrıldı. Basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan ünlü şarkıcı "Arkadaşım benim için zemzem getirmiş" dedi.

EV ZİYARETİNE GİTTİ

Demet Akalın, önceki gün Bebek'te objektife yansıdı. Üzerinde renkli eşofmanları, ayağında spor ayakkabılarıyla bir apartmana yönelen ünlü şarkıcı, habercileri fark edince durup ayaküstü soruları yanıtladı.

"ARKADAŞIM BENİM İÇİN ZEMZEM GETİRMİŞ"

Bir arkadaşına geldiğini söyleyen Akalın'ın ev ziyareti yaklaşık üç saat sürdü. Binadan elinde 5 litrelik su bidonuyla çıkan şarkıcı, "Arkadaşım benim için zemzem getirmiş, uğramışken onu da aldım" dedi.





