Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2016 yılında verdiği röportajda "Dağa çıkmak istiyordum", "Gerillayı canlandırmak isterim" gibi skandal sözler sarf eden Füsun Demirel 3 yıldır işsiz olmaktan yakınıyor. Demirel, işsiz geçirdiği üçüncü yılı olduğunu belirterek, ''Hiç mi yürekli bir yapımcı yönetmen kalmadı'' diye sordu.

İşte Füsun Demirel'in o sözleri

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Füsun Demirel, ''Üçüncü yılım ve sadece işimi istiyorum… Çalışmak… Herkes gibi… Hiç mi yürekli bir yapımcı yönetmen kalmadı. Neyim ben? Hizmetten başka, insanlıktan sevgiden başkan ne örnekledim ki bu hayatta. Artık dayanamıyorum. Yüreğim daha fazlasına dayanmıyor. Bilin istedim. Sadece bir işi bile çok gördüler. Ben iyi değilim…'' ifadelerini paylaştı.

Füsun Demirel PKK ajansı ANF'ye konuştu "Gerilla annesini oynamak istiyorum" açıklamasıyla tepki toplayan Füsun Demirel, PKK ajansı ANF'de yaptığı konuşmasında kin kustu.

''ÇOK İNCİTİCİ MESAJLAR DA GELİYOR''

Füsun Demirel bunun ardından bir paylaşım daha yaparak, ''Gelen destek mesajlarına sonsuz teşekkürler… Çok incitici mesajlar da geliyor… Yoruma kapatmak zorunda kaldık'' diye yazdı.

Füsun Demirel bakın kimin teyzesi çıktı Verdiği röportajda 'Gerilla annesini oynamak istiyorum' dediği için tepki alan Füsun Demirel, gazeteci Aslı Aydıntaşbaş'ın öz teyzesi çıktı.

FÜSUN DEMİREL NE DEMİŞTİ?

Füsun Demirel, ''Gerilla annesini oynamak istiyorum'' demesinin ardından ATV'deki 'Aile İşi' adlı dizinin kadrosundan çıkarılmıştı.

Füsun Demirel bu sözlerindeki ''gerillanın'' PKK'lılar olmadığını belirterek, ''Bahsettiğim ve çok etkilendiğim İtalya iç savaşında faşistlere karşı mücadele vermiş, ülkesinin kurtuluşu için savaşmış milis kadınlardır'' diyerek açıklamıştı.