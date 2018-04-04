Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ses sanatçısı Onur Akay, dün Instagram adresinden yaptığı paylaşımda, Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te bindiği minibüsün şoförü tarafından katledilen Özgecan Aslan'ın babası Mehmet Aslan'ın türkücü Nihat Doğan'la iki yıl önce buluştuğunu iddia etmiş ve çok konuşulan fotoğraf hakkında çarpıcı bir paylaşımda bulunmuştu.

Onur Akay, iddiasının gerçek olduğunu gösteren bir paylaşım daha yaptı ve Özgecan'ın babası Mehmet Aslan'ın, Nihat Doğan'a dava açacağını duyurdu!

Onur Akay, ayrıca o fotoğraf çekildiği gün Nihat Doğan ve Mehmet Aslan'ın yanında olan, Toplumsal Değişim ve Gelişim Platformu Başkanı Kadir Polat'ın açıklamasını paylaştı.

Onur Akay şunları yazdı:

''BANA SALDIRMAYIN''

İşte 2 yıl önceki o görüşmede, Nihat Doğan ve Mehmet Aslan'la birlikte olan, TODGEP (Toplumsal Değişim ve Gelişim Platformu) Başkanı Kadir Polat'ın açıklaması:

Anadolu'da çok güzel bir söz vardır: 'ASIL AZMAZ BAL KOKMAZ, KOKARSA YAĞ KOKAR, ÇÜNKÜ ASLI AYRANDIR'

3 yıl önce hepimizi derinden sarsan, yüreğimizi yaralayan, alçakça katledilen Özgecan kızımızın acılı ailesi, her İstanbul'a geldiklerinde hanemize teşrif eder, ailemizin misafiri olurlar. Biz de elimizden geldiğince onlara manevi destek olmaya çalışırız. Yine 2 yıl önce bir program için İstanbul'a geldiklerinde kendilerini misafir ettik. Gün boyunca tabii ki ziyaret ettiğimiz kurumlarımız oldu. Hatta çok istedikleri için rahmetli Mustafa Koç'un taziyesine bile gittik. Akşam olup hava alanına geldiğimizde uçağın kalkmasına yaklaşık bir, iki saatlik bir süre vardı. Havaalanına çok yakın bir yerde oturup kahve içmeye başladık.

Bu arada gün boyu sürekli telefonla görüşmek için, Mehmet Bey'i gün arayan bu Nihat Doğan, oturduğumuzda tekrar arıyordu. Ben telefonu açmasının doğru olmayacağını söyledim. Ancak Mehmet Bey nezaketen nasıl olsa gidiyoruz bir açayım cevap vereyim dedi. Telefonu açtığında sanırım nerede olduğumuzu sordu ki, 15 dakika sonra yanımızda bitiverdi. Acılı adamın ayaklarına kapanırcasına özür dilemeler, af dilemeler, neticesinde sohbeti bitirerek biz oradan ayrıldık ve uçağa yetişmeye çalıştık.

''2 YIL GEÇTİKTEN SONRA...''

Orada çekilen bu fotoğrafın kalkıp aradan 2 yıl geçtikten sonra yayınlanması, elbette ki iyi niyetli bir davranış olmadığını göstermektedir.

En çok ahlaki değerlerden bahsedenlerin bunları yapması, toplum açısından kabul edilir bir şey değildir. Kendilerini şiddetle kınıyorum.

Özgecan kızımızın babası da gereken cevabı kendisine vermiştir ve hatta dava açacağını da söylemiştir.''