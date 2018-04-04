Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

3 Nisan Salı reytingleri açıklandı.3 Mart Salı Mehmed Bir Cihan Fatihi, Kadın, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz reyting sıralaması kim birinci? Salı akşamları Kanal D’de Mehmed Bir Cihan Fatihi, Star TV’de Ufak Tefek Cinayetler, ATV’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Fox TV’de Kadın dizisi yayınlanıyor. Dizilerin yeni bölümlerinin ekrana gelmesinin ardından vatandaşlar hangi dizinin daha çok izlendiğini merak ediyorlar. Reyting yarışında Kadın zirvedeki yerini kimseye bırakmıyor. Dizide yaşanan heyecanlı gelişmeler sevenleri tarafından yakından takip ediliyor. Peki salı akşamının galibi kim oldu?

İşte 3 Nisan salı reytingleri;