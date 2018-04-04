Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fatih Ürek, 52’nci yaşını önceki akşam dostlarıyla birlikte bir mekanda kutladı. Davete katılan ünlü isimler dikkat çekti. Geceye Seda Sayan, Demet Akalın, Okan Kurt, Derya Uluğ, Şilan Makal, Kerimcan Durmaz gibi birçok ünlü isim katıldı.

"ÖNCE SAĞLIK SONRA PARA"

Sanatçı dostlarını sahneye davet eden Ürek, “Doğum günü yapmayı düşünmüyordum ama senede bir de olsa dostlarla bir arada olmak güzel. 1966 doğumluyum ve bunu gururla söylüyorum, kendimi hâlâ çok iyi hissediyorum.” diye konuştu. Ünlü şarkıcı, “Yeni yaşta sağlık olsun, bol iş ve bol para olsun, en son aşk istiyorum.” dedi.

Nur Yerlitaş'ı görenler tanıyamıyor Son olarak şehitler için sarf ettiği sözlerle gündeme oturan Nur Yerlitaş verdiği kilolarla adeta başka biri oldu.