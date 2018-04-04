Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sen Anlat Karadeniz izle ATV, Sen Anlat Karadeniz canlı.... Sen Anlat Karadeniz 11. yeni bölümü bu akşam evinize misafir olacak. Sen Anlat Karadeniz canlı izlemek için haberimize bakmanız yeterli olacak. Sen Anlat Karadeniz yine yeni bölümü ile nefes kesecek. ATV ekranlarında saat 20.00'de sevenleri ile buluşacak olan dizide bu akşam neler yaşanacak? Sen Anlat Karadeniz 11. bölüm canlı izleme linki haberimizde. Peki Vedat'ı kaçıran Tahir cinayeti işleyecek midir? Tahir ve Nefes aşkı sonsuza kadar hapsolacak mıdır? İşte Sen Anlat Karadeniz İZLE, Sen Anlat Karadeniz Canlı İzle ve Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm izle

SEN ANLAT KARADENİZ YENİ BÖLÜM İZLE

SEN ANLAT KARADENİZ 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

SEN ANLAT KARADENİZ 10.BÖLÜM NELER OLDU?

Tahir gemileri yakar ve onun sevdiği kadına zulmeden ailesiyle hesaplaşır. Vedat zulmedince boğazına sarılmaktadır ama öz anası, abisi yapınca gitmekten başka çaresi kalmamıştır. Tahir'in daha fazla canı yanmasın diye burdan götürmek için ısrar ettiği Nefes'in ise aklını kurcalayan büyük bir soru vardır. Kaleli Konağı'nda, Asiye'nin grevi vardır. Asiye, kaynanasını ve kocasını cezalandırmak için ev işleri boykotuna gider. Ancak Mustafa'nın bütün ailesine bir sürprizi olacaktır. Vedat ise Truva atı misali kullandığı Berrak'la, şimdiye kadar ilmek ilmek hazırlandığı planını devreye sokar. Nefes'i derinden sarsacak büyük plan, nihayet başlamaktadır.

SEN ANLAT KARADENİZ 9.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Abisinin ihanetini öğrenen Tahir, Karadeniz gibi köpürür. Yaşadığı büyük acıyla dalgalanırken, onu sakinleştiren tek şey, artık limanı bildiği Nefes'in "sana ihtiyacım var" demesi olacaktır. Nefes daha Mustafa'nın ihanetini sindiremeden, kendisi gibi bir şiddet mağduruyla karşılaşarak bir kez daha sarsılır. Sürmene'de çıkan dedikodulardan Osman Hoca'nın Nefes'e evini açtığını duyan bir kadın, kendisini medreseye atmıştır. Nefes, kendi acılarını bir yana bırakarak bu yaralı kuşu iyileştirmeye girişir. Ama bir yandan kabusları, bir yandan Vedat'ın Nazar üzerinden giriştiği merhamet oyunu, bir yandan köydeki dedikodular, Koca Karadeniz'e sığmaya çalışan minicik kadını iyice nefessiz bırakır. Nefes'in imtihanına bir de Saniye'nin büyük şiddeti eklenince, abisinin ve annesinin ihanetini sindiremeyen Tahir, bir kez daha kendini feda eder: "Bu topraklar bana memleket sana gurbet Nefes. Bırak gurbete düşen ben olayım!" Kaleliler dağılıyor mu? Bağrına mazlum bir ana-oğlu sığdıramayan Karadeniz ailesi bunu nasıl ödeyecek? Bir yandan Sayar-Dağdeviren ittifakının sonuçlarıyla uğraşan, bir yandan iyice yalnızlaşan Mustafa neler yaşayacak? Karadeniz bu imtihandan sınıfta mı kalacak?