Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sen Anlat Karadeniz 12. yeni fragmanı haberimizde. Sen Anlat Karadeniz 11. son bölüm ardından Sen Anlat Karadeniz 12. yeni fragmanı yayınlandı. ATV ekranlarında yayınlanan ve her hafta Diriliş ile kapışan Sen Anlat Karadeniz dizisi bu hafta yine izleyicileri ekrana kilitledi.

Heyecanın doruklarda yaşandığı dizide izleyici Sen Anlat Karadeniz yeni fragmanı yayınlandı mı diye aramalara başladı. Dizinin son bölümüne Vedat'ın Yiğit'i almak için yaptığı akılalmaz hesaplarla Tahir'in çıldırması ve Tahir'in sevdiği kadın için cezaevinin yolunu tutması damga vuruyor. Sen Anlat Karadeniz 12. yeni fragmanında neler yaşanıyor? İşte Sen Anlat Karadeniz yeni fragmanı ve Sen Anlat Karadeniz 11. bölüm özeti

SEN ANLAT KARADENİZ YENİ FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sen Anlat Karadeniz yeni 11. bölüm fragmanı yayınlandı. Sen anlat Karadeniz yeni fragmanı haberimizden izleyebilirsiniz.

SEN ANLAT KARADENİZ 11. BÖLÜM İZLE

SEN ANLAT KARADENİZ CANLI İZLE

SEN ANLAT KARADENİZ 11. SON BÖLÜM ÖZETİ

Mahkemenin şiddet uygulayan bir babaya velayet vermeyeceğini bilen Vedat, Nefes'in akli dengesinin yerinde olmadığını iddia eden bir dava dilekçesi hazırlamıştır. Böylece Nefes'in şiddet iddialarını uydurduğunu kanıtlamaya çalışacaktır.

Berrak'ın verdiği ilaç yüzünden halüsinasyonlar gören Nefes, Tahir'in zoruyla psikolojik destek almaya başlar.

Ancak bu süreçte duyduğu bir şey, Tahir'i delirtir. Artık onun için tek bir yol kalmıştır; Vedat'ı Karadeniz'e gömmek. Vedat'ı öldürmekle arasındaki tek engel ise inancıdır.

Mustafa'nın Yiğit'i kurtarmasının yankılarının sürdüğü Kaleli Ailesi için bahar erken gelmiştir. Hiçbirinin Tahir'in delice planından haberi yoktur. Tahir herkesle sezdirmeden vedalaşır.

Vedat'ı kaçıran Tahir cinayeti işleyecek midir? Tahir ve Nefes aşkı sonsuza kadar hapsolacak mıdır?

SEN ANLAT KARADENİZ 10. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Tahir gemileri yakar ve onun sevdiği kadına zulmeden ailesiyle hesaplaşır. Vedat zulmedince boğazına sarılmaktadır ama öz anası, abisi yapınca gitmekten başka çaresi kalmamıştır. Tahir'in daha fazla canı yanmasın diye burdan götürmek için ısrar ettiği Nefes'in ise aklını kurcalayan büyük bir soru vardır. Kaleli Konağı'nda, Asiye'nin grevi vardır. Asiye, kaynanasını ve kocasını cezalandırmak için ev işleri boykotuna gider. Ancak Mustafa'nın bütün ailesine bir sürprizi olacaktır. Vedat ise Truva atı misali kullandığı Berrak'la, şimdiye kadar ilmek ilmek hazırlandığı planını devreye sokar. Nefes'i derinden sarsacak büyük plan, nihayet başlamaktadır.