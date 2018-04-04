Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor yeni bölüm fragmanı izlemek isteyenler haberimize bakabilir. Her hafta reytinglerde üst sıralarda yer alan Survivor 2018 yeni bölüm fragmanının yayınlanmasını takipçileri heyecan içinde bekliyordu. Milyonlarca kişinin takip ettiği Survivor yeni bölüm fragmanı sonunda yayınlandı mı sorusu merak içerisinde aranıyordu. TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni takımların belirlenmesinin ardından yayınlanacak ilk bölümde All Star ekibi adeta yıkılıyor. İşte Survivor yeni bölüm fragmanı...

Survivor'da Kim GİTTİ, Kim Elendi? | Survivor'da Adaya Kim VEDA ETTİ (SURVİVOR 2018) Her şey yalan tek gerçek dokunulmazlık oyununun kazananı All Star oldu. Survivor'da Kim Gitti, Kim Elendi? Survivor 2018 Dokunulmazlık kim kazandı? Survivor'da adaya kim veda etti?

SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANINDA NE OLUYOR?

SURVİVOR YENİ BÖLÜM İZLE

Takıntılı hayran, Survivor'da yarışan ismi kolundan tutup kaçırmaya çalıştı Survivor'da geçtiğimiz sezonlarda yarışan DJ Berna Öztürk büyük bir şaşkınlık yaşadı. Öztürk katıldığı davette hayranı tarafından kaçırılmak istendi.

SURVİVOR SON BÖLÜMDE KİM GİTTİ?

“Survivor kim gitti?” sorusu SMS sıralaması bilgilerinin paylaşılmasıyla ortaya çıkarken yeni takımlar öncesi yarışmacılar son kez bir araya geldi. Ilıcalı’nın yeni kurallarla ilgili duyuru yapmasının hemen öncesinde Batuhan’ın programdan kendi isteğiyle ayrıldığı da doğrulandı. Nevin Yanıt, Birsen Bekgöz ve Yağmur Banda’nın elenme adayları olduğu Survivor 2018’de bu hafta adaya kim veda etti sorusunun cevabı ise Nevin Yanıt oldu. Adalarda oluşan yeni takımlar ise şöyle;

SURVİVOR'DA YENİ TAKIMLAR

TAKIM 1

Ümit, Turabi, Adem, Yiğit, Sema, Berna, Elif, Merve, Sahra ve Mustafa Kemal

TAKIM 2

Hakan, Nagihan, Hilmi Cem, Murat, Damla Can, Anıl Berk Baki, Cumali, Funda Alkayış, Birsen, Nevin, Yağmur