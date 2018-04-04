Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir döneme damga vuran Popstar yarışması ile ekranlara geri dönen Armağan Çağlayan sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Çağlayan 4 yaşındaki fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. 10 binden fazla like alan ünlü sunucu fotoğrafının altına şu sözleri düştü;

"4 yaşlarında ben. O zamanlardan bir miktar artistmişim galiba"

İşte Armağan Çağlayan'ın paylaştığı o kare;

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN KİMDİR?

8 Nisan 1966 tarihinde İstanbul'da doğdu. Çocukluğu ve gençliği Hereke'de geçt.. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, yüksek lisans eğitimini ise İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladıktan sonra yine aynı üniversitede İşletme Fakültesi Yönetim Organizasyon Anabilim Dalı’nda doktora programına başladı.

Avukatlık stajını Kocaeli barosunda tamamladıktan sonra avukatlığı bırakıp İstanbul’a geldi. Medyapım’ın kurulduğu bir esnada arkadaşının da yardımıyla hazırlık elemanı olarak işe başladı. Kısa süre içerisinde editörlüğe kadar yükselip genel müdür yardımcılığı görevini üstlendiği dönemde 11 yıldır çalıştığı Medyapım’dan ani bir kararla ayrıldı. Med Yapım'da çalıştığı dönemde Bülent Ersoy Show, Huysuz Show, Hülya Avşar Show, Şans Kapıyı Çalınca, Şahane Pazar, Kim 500 Milyar İster, Ünlüler Çiftliği gibi birçok başarılı yapıma "editoryal koordinator" olarak imzasını attı.

2003 yılında ise bütün Türkiye'yi sarsan Popstar yarışmasının jüri üyesi olarak kamera arkasından ekran önüne hızlı bir geçiş yaptı. Son dönemlerde ekranlarımızda sık sık görmeye alıştığımız reality showların çıkardığı ilk ve tek star olma ünvanını yıllardır kimseye kaptırmadı. Bu sırada Finansbank ile Avea markalarının reklamlarında; Belalı Baldız ve İmkansız Aşk adlı dizilerde konuk oyuncu olarak oyunculuk yeteneğini gösterme fırsatı buldu.

2004-2005 yılları arasında Hürriyet Gazetesinin Kelebek ekinde köşe yazarlığı yapmaya başladıktan bir süre sonra son zamanlarda Türkiye’de en çok konuşulan röportajların altına da imzasını attı. Hürriyet Gazetesi'nden ayrıldıktan sonra röportajlarına Esquire dergisinde devam etti. Aynı zamanda Dishy dergisinde de Tortu Takvimi adında bir köşe hazırladı.

Medyapım’dan ayrıldıktan sonra görevine Doğan TV bünyesinde yer alan D Production yapım şirketinde prodüksiyonlardan sorumlu direktör olarak devam etti. Son ütücü, Deniz Akkaya ile Top Model Türkiye ve Büyük Teklif adlı programların yapımcılıklarını üstlendi.

2006 yılı yaz döneminde Star Tv ekranlarında başlayan programı “Son Ütücü” ile belki de kimsenin inanamayacağı kadar büyük bir başarıya imza attı ve adı kısa sürede en iyi talk-showcular ile birlikte anılmaya başlandı. 2006 yılının bitmesiyle birlikte D Production’da ki görevinden ayrıldı ve “Son Ütücü” programı da ekranlara bir süreliğine veda etti. Türkiye'nin en başarılı televizyon yapımcılarından biri olan Armağan Çağlayan şu an İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesinde araştırma görevlisi olarak İletişimde Yaratıcılık dersi vermektedir.