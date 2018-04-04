Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başrollerinde Burak Özçivit ve Kerem Bursin'in rol aldığı Can Feda filminin galası dün akşam Kanyon'da gerçekleşti. Galaya bir çok ünlü isim katıldı. Özçivit'in eşi Fahriye Evcen ve Bursin'in kız arkadaşı Serenay Sarıkaya ise galaya katılan önemli isimler arasındaydı.

BURAK ÖZÇİVİT'İN AYAKKABISI OLAY OLDU

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in sosyal medyadan paylaştığı kareye yorum yağdı. Evcen'in takipçileri Özçivit'in ayakkabılarını alay konusu etti. "Fahriye, eşine ayakkabıları seneye de giysin diye 23 numara büyük almış" şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte Burak Özçivit ve ayakkabıları;