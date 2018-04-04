Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diriliş Ertuğrul 114. yeni fragmanı yayınlandı. Diriliş Ertuğrul 113. son bölüm ardından Diriliş Ertuğrul 114. yeni bölüm fragmanı aramaları başladı. Peki Diriliş Ertuğrul yeni fragmanı yayınlandı mı? TRT ekranlarında yayınlanan ve izlenme rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisinde bu hafta yine heyecan doruktaydı. Diriliş son bölümde "Yurdumuzda tek bir hain kalmayana dek dişe diş kana kan" diyen Ertuğrul bey savaşı başlatıyor ve intikam yemini ediyor. Aslıhan Hatun'un ölü ölmeyeceği ise merak konusu. Diriliş son bölüm özeti haberimizde. İşte Diriliş Ertuğrul 114. yeni fragman ve Diriliş Ertuğrul 113. son bölüm özeti

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 114. YENİ FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Diriliş Ertuğrul 114. yeni bölğm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz sitemizde yer alacak.

DİRİLİŞ CANLI İZLE

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 113. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Günalp Bey, Ertuğrul Bey'e yenilecek ama ölmeyecek. Ertuğrul ona son bir şans vererek gözlerini aç artık, ben devlete zarar gelsin istemem diyecek.Peki Sadettin Köpek öldü mü? Sadettin, tarihte Hüsameddin Karaca ve şeraptar (şerbet hazırlayan kişi) tarafından öldürüldüğü için Aslıhan Hatun'un yaptığı saldırıdan yaralı olarak kurtulacaktır. Böylelikle sefere gidemeyecek. Zaten tarihte de askeri bir başarısı bulunmuyor.

Ancak bunun sonucu Aslıhan Hatun için acı olacaktır. Ertuğrul Bey ve Turgut Alp ilk hedefi Sadettin Köpek olacaktır. Sultan Gıyaseddin, bir an önce Sadettin'in ölmesini istediği için Ertuğrul ile iletişime geçecektir.

DİRİLİŞ 13. SON BÖLÜM İZLE

Aslıhan Hatun tarihte nasıl ölüyor? Aslıhan Hatun kimdir?

Gerçek tarihe göre Emir Sadettin Köpeğin ölümü yaklaştı. Sadettin, yaralıyken vakit kazanmak için Bilecik Tekfuruyla yapılan sulh anlaşmasını bozdurabilir. Böyle Ertuğrul Bey'i oyalayarak eski gücüne kavuşmayı planlayabilir. "Yurdumuzda tek bir hain kalmayana dek dişe diş kana kan" diyen Ertuğrul bey savaşı başlatıyor ve intikam yemini ediyor.