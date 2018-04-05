Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özel bir televizyon kanalında yayınlanan programda canlı yayınına bağlanan bir seyirci akıl almaz ifadelerle geçmişte yaptıkları korkunç olayı itiraf etti. Yaşadıklarını anlatmakta güçlük çeken izleyici, “Düğün günü akrabamızın gelinliğini parçaladık” itirafında bulundu.

STÜDYO ŞOKE OLDU

Canlı yayına bağlanan seyircinin itirafları karşısında hem ekran başındaki izleyiciler hem de stüdyoda bulunan insanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İzleyici, sunucunun “Neden böyle bir şey yaptınız?” sorusuna, “Kardeşimin dolduruşuna geldik” diyerek cevapladı.