Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanal D ekranlarında yayınlanan Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi son bölümü ile dün akşam ekranlara geldi. Başladığı günden bu yana eleştirilerin eksik olmadığı dizide bu hafta da bir olay yaşandı.

REPLİKLER TEPKİ TOPLAMIŞTI

Fatih Sultan Mehmed'in hikayesinin konu alındığı dizide geçen replikler ve kadın oyuncuların dekoltesi ilk bölümlerde tepkilere yol açmıştı.

"SULTAN MEŞKTE" REPLİĞİ BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Dizide Çandarlı Halil Paşa'yı oynayan Çetin Tekindor, Fatih Sultan Mehmet'i sordu. Kapıda bekleyen Delibaş ise "Sultan meşkte" diye yanıt verdi. Sonrasında dans eden kadınlar ve yemek sofrası gösterildi. Dizide geçen "Sultan meşkte" repliği büyük tepki topladı.