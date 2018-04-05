Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuran sanatçı, 2004’te yaptığı sözleşmeyi 2007’de feshettiğini belirtip borcunun olmadığının tespitine karar verilmesini istedi.

Şarkıcı Zerrin Özer, geçen aylarda, Şule ile Vitrindekiler programına konuk olmuştu.

'BEN İYİ BİR PARTNER DEĞİLİM'

Zerrin Özer, yaptığı çarpıcı açıklamalar ile dikkat çekmişti. Aşk hayatı ile ilgili soruya, "Ben iyi bir partner değilim. İlişkilerimde ben üzülmedim üzen taraftım. Tabi bunu söylemek ne kadar doğru bilemiyorum ama gerçeği bu. Kıskansam bile belli etmem ama işte zor taraf benim" açıklamasında bulunarak şaşırtmıştı.

Habertürk'