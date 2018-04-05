Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ATV ekranlarının sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz, reyting rekorları kırarken Twitter'da da günün en çok konuşulan konuları arasına girmeyi başardı.

VİNÇLE TEPE ÜSTÜ ASTILAR

Vedat karakterine hayat veren Mehmet Ali Nuroğlu'nun dizi için vinçle kendisini tepe üstü astırması izleyiciden tam not aldı. Twitter kullanıcıları oyuncuya övgüler yağdırıp "Helal olsun işte oyunculuk bu" yorumları yapmadan edemedi.

Sen Anlat Karadeniz 12. FRAGMAN İZLE: Sen Anlat Karadeniz 11. Son BÖLÜM ÖZETİ Sen Anlat Karadeniz 12. yeni fragmanı ile sizlerle buluştu. Peki Sen Anlat Karadeniz yeni fragmanında neler yaşanıyor? Sen Anlat Karadeniz 11. son bölüm ardından Sen Anlat Karadeniz 12. yeni fragman sorgulamaları başladı. İşte Sen Anlat Karadeniz 12. yeni fragmanı ve Sen Anlat Karadeniz 11 son bölüm özeti

SEN ANLAT KARADENİZ İZLE

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMÜ

Mahkemenin şiddet uygulayan bir babaya velayet vermeyeceğini bilen Vedat, Nefes'in akli dengesinin yerinde olmadığını iddia eden bir dava dilekçesi hazırlamıştır. Böylece Nefes'in şiddet iddialarını uydurduğunu kanıtlamaya çalışacaktır. Berrak'ın verdiği ilaç yüzünden halüsinasyonlar gören Nefes, Tahir'in zoruyla psikolojik destek almaya başlar. Ancak bu süreçte duyduğu bir şey, Tahir'i delirtir. Artık onun için tek bir yol kalmıştır; Vedat'ı Karadeniz'e gömmek. Vedat'ı öldürmekle arasındaki tek engel ise inancıdır. Mustafa'nın Yiğit'i kurtarmasının yankılarının sürdüğü Kaleli Ailesi için bahar erken gelmiştir. Hiçbirinin Tahir'in delice planından haberi yoktur. Tahir herkesle sezdirmeden vedalaşır. Vedat'ı kaçıran Tahir cinayeti işleyecek midir? Tahir ve Nefes aşkı sonsuza kadar hapsolacak mıdır?