Aracıyla rampa yukarı hareket halinde olan Zehra Çilingiroğlu, ters yönden gelen çöp kamyonu yüzünden zor anlar yaşadı. Ehliyetini iki yıl önce alan Çilingiroğlu, geri manevra yapmakta zorlanınca yardımına temizlik isçileri yetişti. “Gel abla gel. Arkası serbest” diyerek Çilingiroğlu'na yardımcı olan işçiler, 5 dakikalık uğraş sonrası trafiği açabildi.
Zehra Çilingiroğlu'nun zor anları
05.04.2018 - 12:03 | Son Güncelleme: 05.04.2018 - 12:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızı Zehra Çilingiroğlu'nun bebek trafiğinde zor anlar yaşadığı görüldü.
Etiketler : Zehra Çilingiroğlu,
554423 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/554423.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER