Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Survivor'dan diskalifiye edilen Ecem Karaağaç, konuk olduğu Survivor Panorama programında adada yaşadıklarını anlattı Adada yaşadıklarını tüm çıplaklığıyla anlatan güzel yarışmacı, "Bu sene hava şartları bir hayli zorluydu. Dalgaların boyu ve sertliği ulaşım konusunda bize zor zamanlar yaşattı. Dalgalar nedeniyle teknede bir kaç defa belimi vurdum. Yaşadığım son olayda tekneden adaya enkaz halinde indim. Direk kendimi yatağa attım" şeklinde konuştu.

"İĞNELER VE TEDAVİ SONUÇ VERMEDİ"

Acı içindeyken birkaç defa daha tekneye binmek zorunda kaldığını belirten Karaağaç, "Zaman geçti, ağrılarım dinmedi. Acı içindeyken birkaç defa daha tekneye binmek zorunda kaldım. Yapılan iğneler ve tedavi sonuç vermedi. Adada devam etseydim gerçek Ecem'i izleyemeyecektiniz" dedi.