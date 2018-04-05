Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avlu izle, Avlu yeni bölüm izle, Avlu 2. yeni bölüm gibi merak ettikleriniz bu haberde. Avlu 1. son bölümü ardından Avlu 2. yeni bölümü izleyebilirsiniz. Star ekranlarında ilk bölümü ile yayınlanan ve beğeni alan dizi Avlu'da bu hafta neler yaşanacak?Avlu 2. yeni bölümde Nihal'in yaralayanın kim olduğuna dair ipuçları yer alıyor. Kudret, Deniz tarafından adeta çarpraz sorguya alınıyor. Peki Avlu dizisinde Nihal'i kim vurdu? İşte Avlu 2. yeni bölüm canlı izle ve Avlu izle

AVLU 2. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

AVLU 2. YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Avlu’nun 2. bölümünde neler yaşanacak? Avlu 2. fragmanı izle. Avlu canlı izle... Başrollerini Demet Evgar, Ceren Moray ve Nursel Köse gibi önemli isimlerin paylaştığı Avlu’nun 5 Nisan tarihli bölümüne dair ipuçları veren fragmanda Nihal yaşam mücadelesi verirken; Deniz, Kudret tarafından köşeye sıkıştırılıyor. Tam özgürlüğüne kavuşacağı esnada başı belaya giren Deniz, çok daha büyük bir suçla yargılanmanın eşiğinde. İşte Avlu yeni bölüm görüntüleri!

AVLU 1. BÖLÜMDE NE OLDU?

Deniz uzun zamandır eşinden şiddet görmektedir. Bir gece evinden gelen bağırışmalar, bir el silah sesiyle bıçak gibi kesilir. Deniz, kavga sırasında eşi Hakan’ı vurduğu iddiasıyla tutuklanır. Tutuklu olarak kalacağı cezaevine gelen Deniz’in tek isteği kızını arayıp durumunu öğrenmektir. Fakat içeride, kendi kurallarını ve taraflarını oluşturmuş, birbirine düşman iki kadının arasında bulur kendini: Azra ve Kudret. İki kadın da Deniz’i kendi tarafına çekerek cezaevi içindeki güçlerini artırmak için mücadeleye girişir. Deniz’in ise tek isteği hiçbir belaya ve suça bulaşmadan en kısa zamanda kızına kavuşmaktır.