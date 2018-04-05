Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kadın 24. Yeni bölüm fragmanı izleyici tarafından araştırılıyor. Kadın dizisi son 23. Bölüm izleyici karşısına Fox TV ekranlarında çıkıyor. Özge Özpiriççi’nin Bahar karakterine, Bennu Yıldırımların Hatice’ye, Caner Cindoruk’un Sarp karakterine hayat verdiği dizinin oyuncuları arasında Ayça Erturan, Ece Özdikici, Şerif Erol, Seray Kaya, Feyyaz Duman, Kübra Süzgün, Ali Semi Sefil ve Ahu Yağtu gibi isimler yer alıyor. Yaşananlar heyecanla takip ediliyor. Bahar ve Sarp’ın ne zaman karşılaşacağı merak ediliyor. Son bölümde Pırıl duyduğu vicdan azabından sonra Bahar ve çocukları yakından görmek ister. Ceyda ve Yeliz’in intikam almak için Şirin’e saldırması üzerine Şirin, yine olayı kendi tarafına çekmeyi başarır. Bahar’ın tüm olanlardan sonra Şirin’e duyduğu nefret her geçen gün artmaktadır. Hastalığının ilerlemesi üzerine de iyice güçsüzleşmeye başlar. Şirin’i ise mahallede çok büyük bir sürpriz beklemektedir. Şirin ve Sarp karşı karşıya gelir. Kadın 24. Yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme linki haberimizde.

KADIN SON BÖLÜM İZLE FOX TV'DE

Kadın 24. Yeni bölüm fragmanı son 23. Bölüm izleyici karşısına çıktıktan sonra araştırılıyor. Kadın 24. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sevilen dizi her Salı izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin reytingi son günlerde yükselişe geçti. FOX'ta yayınlanan Kadın dizisinin ekibi geçtiğimiz akşam düzenlenen davette bir araya gelerek hem yayınlanan yeni bölümü izledi, hem de reyting başarısını kutladı. Med Yapım – Mf Yapım ortak projesi olan dizinin düzenlediği geceye dizinin yapımcıları Fatih Aksoy ile Faruk Bayhan, senaristi Hande Altaylı katılırken; Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk, Bennu Yıldırımlar, Ayça Erturan, Ece Özdikici, Şerif Erol, Seray Kaya, Feyyaz Duman, Kübra Süzgün, Ali Semi Sefil ve Ahu Yağtu eşlik etti. Son bölümde Pırıl duyduğu vicdan azabından sonra Bahar ve çocukları yakından görmek ister. Ceyda ve Yeliz’in intikam almak için Şirin’e saldırması üzerine Şirin, yine olayı kendi tarafına çekmeyi başarır. Bahar’ın tüm olanlardan sonra Şirin’e duyduğu nefret her geçen gün artmaktadır. Hastalığının ilerlemesi üzerine de iyice güçsüzleşmeye başlar. Şirin’i ise mahallede çok büyük bir sürpriz beklemektedir. Şirin ve Sarp karşı karşıya gelir. Kadın 24. Yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme linki haberimizde.

KADIN 24. BÖLÜM FRAGMANI

Kadın dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Şirin için yolun sonu geldi.