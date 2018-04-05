Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avlu yeni fragman, Avlu 3. yeni fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz. Avlu 2. son bölümü ardından Avlu 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki Avlu son bölümde neler yaşandı? Star ekranlarında yayın hayatına başlayan ve beğeni alan Avlu dizisi bu hafta da yine nefesleri kesti. Gerilim dolu sahnelere tanık olunan dizide kargaşa devam etmekte. Peki Nihal'i kim vurdu? İşte Avlu fragman, Avlu yeni fragman, Avlu son bölüm özeti ve Avlu 2. son bölüm gibi sorularınızın cevabı

AVLU 3. FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Avlu 3. yeni fragmanı henüz yayınlanmadı. Avlu fragmanı yayınlanır yayınlanmaz sitemizde yer alacak.

AVLU SON BÖLÜM ÖZETİ İZLE

AVLU 2. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Avlu 2. son bölüm ile ilgili merak ettikleriniz haberimizde. Ekran macerasına geçtiğimiz hafta başlayan hapishane dizisi Avlu’nun yeni bölümünde Nihal’i vurmakla suçlanan Deniz, yine Azra ve Kudret savaşının tam ortasında kalıyor. Peki yeni bölümde başka neler olacak? Nihal’i vuran kim?Yeni dizi Avlu’nun 2. bölümünden ilk görüntüler paylaşıldı. Başrollerini Demet Evgar, Ceren Moray ve Nursel Köse gibi önemli isimlerin paylaştığı Avlu’nun 5 Nisan tarihli bölümüne dair ipuçları veren fragmanda Nihal yaşam mücadelesi verirken; Deniz, Kudret tarafından köşeye sıkıştırılıyor. Tam özgürlüğüne kavuşacağı esnada başı belaya giren Deniz, çok daha büyük bir suçla yargılanmanın eşiğinde.

AVLU İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Deniz uzun zamandır eşinden şiddet görmektedir. Bir gece evinden gelen bağırışmalar, bir el silah sesiyle bıçak gibi kesilir. Deniz, kavga sırasında eşi Hakan’ı vurduğu iddiasıyla tutuklanır. Tutuklu olarak kalacağı cezaevine gelen Deniz’in tek isteği kızını arayıp durumunu öğrenmektir. Fakat içeride, kendi kurallarını ve taraflarını oluşturmuş, birbirine düşman iki kadının arasında bulur kendini: Azra ve Kudret. İki kadın da Deniz’i kendi tarafına çekerek cezaevi içindeki güçlerini artırmak için mücadeleye girişir. Deniz’in ise tek isteği hiçbir belaya ve suça bulaşmadan en kısa zamanda kızına kavuşmaktır.