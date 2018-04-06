Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

On binlerce insanı 2 milyar TL dolandıran Mehmet Aydın'ın Çiftlik Bank'ının reklam yüzü olan oyuncu Mehmet Çevik, CNN Türk canlı yayınında konuştu.



"ALDATMA ŞEBEKESİNİN İÇİNDE OLMAKTAN HÜZÜN DUYARIM"

Oyuncu Mehmet Çevik ise hakkındaki suçlamalara şöyle cevap verdi:

Ben kendimi bilen bir insan olduğumu düşünüyorum. Ben sadece bir reklam filminde oynadım. Ben gerçekten farketmeden bir aldatma şebekesinin içinde olmaktan tabi ki hüzün duyarım.

İyi niyetli de olsam üretim sahalarının açılması bu ülke için. Bir fabrikanın, demirhanenin, dökümhanenin, bir abdesthanenin açılması, bu kadar sıkışmışlık içinde benim "inşallah" diyeceğim bir şeydir. Beni hiçbir sofra kendi ödediği diyetin dışında misafir edemez.

"SİZ BENİM YERİME ORAYA GİTSENİZ ARAŞTIRMA MI YAPARSINIZ?"

50 yılını gerçekten dik duruş, onurlu bir duruş, kendi ekseninde kendi inandığı siyasetinin bile yanlışlarını ortaya koyan bir adamım.

Benim gördüğüm şudur. Ben oyundan falan anlamam. Benim önümde bir saha var. Süt üretim tesisleri var. 2000 tane hayvan var açılıyor. Siz benim yerime oraya gitseniz, reklam yüzüyüm ama 'Acaba finans şeyinde ne var' diye bir araştırma mı yaparsınız?

"TABİ Kİ ÖZÜR DİLERİM"

Bilmeden istemeden bu ülkelerinin yaralarına bir tehdit açılacakmış, bir üretim yapılacakmış, tarım ve hayvancılık adına bilmem ne yapılacakmış diye sevinç telaşıyla bir halkın içine düşmekten zul duyarım. Tabi ki özür dilerim.

"BEN SADECE REKLAMDA OYNADIM, RESMİ GÖREVİM YOK" DEMİŞTİ

Son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinde Deli Demir karakterini canlandıran ve Çiftlik Bank reklamlarında da oynayan Mehmet Çevik, geçtiğimiz günlerde şaşırtan bir açıklama yapmıştı. Çevik, 'Ben sadece reklamlarda oynadım. Suç mu? Medya ve iletişim danışmanını siz yazdınız. Benim resmi görevim yok' demişti.