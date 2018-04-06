Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor'da dün akşam yeni konsept ekranlara geldi. Yeni takımlar arkadaşlarıyla buluşurken duygusal anlar da yaşandı. İki takım ilk kez iletişim oyununa çıktılar. Oyun öncesi Acun Ilıcalı yine bombayı patlattı ve Survivor'a yeni kural geldiğini açıkladı.

DOKUNULMAZLIKTA YENİ DÖNEM

Programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı yarışmacılar iletişim oyununa çıkmadan önce kural değişikliğine gidildiğini belirterek "Her hafta iki dokunulmazlık oynayacaksınız. Önce birinci dokunulmazlığı oynayacaksınız. Kaybeden takımdan iki aday çıkacak. Ertesi Gün ikinci dokunulmazlığı oynayacaksınız. Karşı takım kaybederse iki aday daha çıkacak. Aynı takım kaybederse tek aday daha çıkacak. Aynı takımdan 3 aday çıkmış olacak. Artık stratejiler son derece önemli olacak" dedi.