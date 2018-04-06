Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hayranlarına sanat deneyimlerini aktaran Algöz “Oyunculuk zor, gerçek oyunculuk ise çok daha zor. Sinema, dizi ve reklam filmi çekerken aynı sahneyi defalarca çekebilirsiniz. Ama tiyatro sahnesinde bunları yapma şansınız yoktur. Sahnede bütün oyunculuğunuzu hatasız şekilde yansıtmanız gerekir. Tiyatroyu layıkıyla yapan gerçek oyuncudur’’ dedi. Son çıkan kitabının isim babasının Cem Yılmaz olduğunu ifade eden Algöz, ünlü komedyenin alıştığı ekiple çalışmayı çok sevdiğini ve bundan vazgeçmediğini belirtti. Algöz “İki saatte seyrettiğiniz Arif V 2016 filminin arkasında 1 seneyi aşan yoğun bir emek var. Hatta Ajda Pekkan, filmde kendini oynayan Farah Zeynep Abdullah için ‘Farah beni benden daha iyi oynadı, âdeta ben olmuş’ ifadesini kullandı” diye konuştu.