Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uzun süredir perşembe akşamları birinciliğe ambargo koyan Bizim Hikaye dizisi, dün akşam koltuğu Survivor'a devretti. Yaşanan bu koltuk değişiminin arkasında Acun Ilıcalı'nın payı büyük. 'Televizyonun Dahi Çocuğu' düşüşe geçen Survivor'da All Star takımını ikiye bölerek yeni takımlar oluşturdu. Bu da kısa sürede meyvesini verdi ve Survivor'ı zirveye taşıdı.

AVLU DİZİSİ ÜÇÜNCÜ OLDU

Dün akşamın reytinglerinde TV8'de yayınlanan Survivor yarışması birinci sıraya otururken, ikinci sırada FOX'ta ekrana gelen Bizim Hikaye dizisi, üçüncü sırada ise Star TV'de yayınlanan Avlu dizisi yer aldı.

AB'DE SIRALAMA DEĞİŞTİ

AB'de ise birincilik Survivor'ın, ikincilik Vatanım Sensin'in, üçüncülük ise Mehmetçik Kut'ül Amare'nin oldu.