Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde Hatay'da Mehmetçik'i ziyaret eden ünlü isimler arasında yer almayan isimlerden Demet Akalın, sitemini sosyal medya hesabından dile getirmişti.

"BENİ KİMSE ARAMADI"

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programına telefonla bağlanan Demet Akalın, "Beni arayan kimse olmadı. Hadi arayıp ulaşamadınız. Kocama ulaşsaydınız. Benim bütün işlerimle o ilgileniyor. Bu konuyla alakalı bana ulaşan olmadı" açıklamasında bulunmuştu.

İBRAHİM TATLISES'E LAF ATTI

Demet Akalın, bugün ise Twitter hesabından hala sinirinin geçmediğini gösteren bir paylaşımda bulundu ve İbrahim Tatlıses'e de laf attı.

"SİZ DE GÖNDERİN ÇOCUKLARINIZI"

'Erkek kardeşim 2 Mayıs'ta askere gidiyor' diyen Akalın, "Bana yusuf yusuf diyen İbrahim Tatlıses! Yazık! Siz de gönderin çocuklarınızı, hepiniz gönderin, hadi bakalım" diye çıkıştı.