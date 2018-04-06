Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üç yıl aradan sonra TRT ekranlarında yayınlanan Mehmetçik Kut'ül Amare dizisiyle ekranlara geri dönen Gamze Özçelik'in ömrü kısa sürdü.

ÇİÇEK HATUN' KARAKTERİNİ CANLANDIRIYORDU

Bir dönem aranılan oyuncuların başında gelen Özçelik, Mehmet Akif Alakurt ile başrol oynadığı 2013 yapımı Fatih dizisindeki Çiçek Hatun rolünden sonra bu kez Mehmetçik Kut'ül Amare'de Elizabeth rolünü canlandırmaya başlamıştı.

ÖMRÜ KISA SÜRDÜ

Gamze Özçelik'in perşembe akşamları seyirciyle buluşan TRT dizisindeki ömrü kısa sürdü. Güzel oyuncu, tıpkı dizinin başrol oyuncusu Kaan Taşaner gibi senaryodaki rolü bittiği için kadrodan ayrıldı.

KENDİNİ YARDIM İŞLERİNE ADADI

Gamze Özçelik, geçen aylarda yardıma muhtaç insanlara ve hayvanlara yardım etmeyi hedefleyen Umuda Koşanlar Derneği'ni kurmuştu.