Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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İSTANBULLU GELİN 45. YENİ FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İstanbullu Gelin 45. yeni fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak yayınlanır yayınlanmaz sitemizde yer alacak.

İSTANBULLU GELİN 44. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

İstanbullu Gelin 44. son bölümde yine heyecan doruktaydı. Esma her şeyden habersiz tatil yaptı. Ancak dönüşte üzen haberle karşılaştı. Fikret'in kızının hastalığı ailedeki herkesi etkilemişti. Annesine sığınan Fikret'in sözleri diziye damgasını vurdu. Süreyya ise İpek'le yakınlaşıyor. Adem, Faruk'ta teselli buluyor. Evdeki karmaşa sürerken Süreyya ile Faruk da kendi sevincini yaşıyor. Bebeklerinin kalp atışlarını duyuyorlar. büyük heyecanın yaşandığı dizide bu haftanın kısa özeti yukarıda. İşte İstanbullu Gelin son bölüm özeti izlemek için aşağıdaki linle tıklamanız yeterli olacaktır.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM İZLE

İSTANBULLU GELİN CANLI İZLE - TIKLA

Ada’nın rahatsızlığı konağı endişelendirirken Esma her şeye rağmen ailesini bir arada tutmak için harekete geçer. Fikret ve İpek için yeni bir dönem başlamaktadır. Dilara’yı kaybettiğini düşünen Süreyya, Osman’ın gitme kararındaki ısrarıyla iyice kendisini yalnız hisseder. Faruk’un Osman’ı engellemiyor olmasına ise inanamamaktadır. Boranlar ailevi dertleriyle mücadele ederken Adem’den gelen beklenmedik haberle sarsılırlar; Reyhan hastaneden kaçmıştır…

İSTANBULLU GELİN 43. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Faruk, Fikret’in havayolu şirketi hamlesini öfkeyle karşılar. Bunun dışında Osman nedeniyle yaşadığı hayal kırıklığı ile mücadele etmektedir. Adem’in annesi ile görüşmeyi reddetmesi Reyhan’ın Boranlara karşı öfkesini yükseltir. Süreyya ile Dilara’nın arkadaşlığı ise hala sınavdadır. Süreyya, Dilara yüzünden kendi gerçeği ile yüzleşmek zorunda kalır. Süreyya İpek, Esra üzerinden kurduğu planı işletir ve amacına bir adım daha yaklaşır. Fakat bu sefer hiç beklemediği bir haber ile karşı karşıya kalacaktır.