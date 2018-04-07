Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Survivor'ın 41. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusu sonunda cevap buldu. Survivor'ın yeni bölüm fragmanı izleyiciye sunuldu. Survivor'ın yeni bölümünde yine yer yerinden oynuyor. TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor'ın bu akşamki bölümünde heyecan yine zirveye tırmanacak. All Star takımının dağılmasının ardından Survivor adeta yeniden başladı. Ünlüler takımı ödül oyunlarını kazanmaya devam ederken, Gönüllüler takımı yeni bölümde ne yapacak? Survivor'ın yeni bölüm tanıtımını haberimizden izleyebilirsiniz.

SURVİVOR'IN YENİ BÖLÜMÜNDE BERNA SAKATLANIYOR

Survivor'ın yeni bölüm fragmanında her iki takımda kıyasıya mücadele veriyor. Ödülü görünce kendinden geçen takımlar canla başla yarışıyor. Ünlüler takımında Berna, oyun sırasında büyük bir sakatlık yaşayarak herkesi korkutuyor.

SURVİVOR İZLE TV8: Survivor 40. Yeni Bölüm | Ödül Oyununu Kim Kazandı? Survivor izlemek için doğru adrestesiniz. Survivor 40. yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Peki Survivor yeni bölümde neler yaşanıyor? Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Hilmicem, Damla yeni takıma alışabildi mi? İşte Survivor izle, Survivor 40. yeni bölüm tanıtımları... Ödül oyunu kim kazandı sorusunun cevabı haberimizde.

SURVİVOR'IN YENİ BÖLÜMÜ

Survivor'ın yeni bölümü bu akşam TV8 ekranlarında izleyici ile buluşacak.

SURVİVOR'IN YENİ BÖLÜM FRAGMANI