Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?", "Arka Sokaklar'ın yeni bölümü ne zaman?" "Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde neler yaşanacak? gibi sorular cevabını buldu. Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde yer yerinden oynuyor. Hüsnü komiserin oğlu cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınıyor. Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanını haberimizin devamında izleyebilirsiniz.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde, Hüsnü komiserin oğlu cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınıyor. Geçen haftaki bölümde de Hüsnü komiserin oğlu Tekin, kendisinden yaşça büyük kadına aşık olmuştu.

İşte Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanı: