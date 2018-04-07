Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

La Casa de Papel'den Türkiye'ye özel fragman yayınladı. Netflix'te yayınlanan La Casa de Papel dizisi ülkemizde de büyük ilgi görüyor. Netflix'in Türkiye'ye özel yayınladığı fragman ülkemizdeki izleyicileri adeta mest etti. İspanyol dizisi La Casa De Papel'in 2. sezonunun yayınlanmasıyla birlikte Netflix, dizeye özle İstanbul temalı fragmanı yayınladı.

SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ

Bu sıralar ülkemizde oldukça popüler olan, Netflix yapımı İspanyol dizisi La Casa De Papel'in 2. sezonunun yayınlanmasıyla birlikte dizinin Netflix Türkiye tarafından çekilmiş İstanbul temalı fragmanı yayınlandı. Fragman, sosyal medyada oldukça ilgi gördü.

İSTANBUL TEMALI FRAGMAN

Galata Kulesi'nin görüntüsüyle başlayan fragman, karakterin çay içmesi ve çarşıyı dolaşmasıyla devam ediyor. İstanbul'un birçok güzelliği anlatılıyor. Görüntülerde insanların önlerindeki telefon ya da bilgisayardan bu diziyi izliyor.