Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor'da iletişim ödülünün hemen öncesinde seromide Acun takımlara bir değişikliği daha açıkladı. Survivor'da gün geçmiyor ki yeni bir sürprizle karşılamayalım. 'Her şey yalan tek gerçek dokunulmazlık' diyen Acun bu kez de dokunulmazlık haftada iki defa oynanacak diye açıkladı. Heyecan, stres, adrenalin bu yarışmaya dair her şey iki katına çıkacak. Dokunulmazlık oyununun ilki bu akşam oynandı.İkinciside yarın oynanacak. Survivor'da All Star- Gönüllüler konsepti değişip yerinde Ünlülüler- Gönüllüler konsepti getirildi. All Star takımında 3 kişi Gönüllüler geçti. Durum böyle olunca güçlerin eşitleneceği daha kıran kırana bir mücadele yaşanacağı düşünüldü. Ancak yarışların sonuçları başa baş gelsede Gönüllüler henüz galibiyet sevinci yaşayamadı. Bu akşam oynanan ödül oyununu Ünlülüler kazandı. Gönüllüler çok aç kaldılar. Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor kim gitti? Survivor kim elendi? gibi soruların cevabı haberimizde. İşte 7 Nisan Survivor Eleme

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNUN KURALI DEĞİŞTİ

Survivor 2018'in 5 Nisan Perşembe akşamı ekrana gelen 39. bölümünde, yeni takımlar oluştuktan sonra kurallarda bir değişiklik daha yapıldı. Acun Ilıcalı, Survivor 2018'in dokunulmazlık oyunlarında yaşanacak değişikliği, oyun öncesinde seremonide açıkladı.

Survivor'ın son bölümündeki iletişim ödüllü oyun öncesinde Acun Ilıcalı, takımlara açıklamalarda bulundu. Dokunulmazlık oyununun artık haftada iki defa yapılacağını açıklayan Ilıcalı şunları söyledi:

'Artık her hafta artık iki dokunulmazlık oynayacaksınız. Önce birinci dokunulmazlık oynanacak, kaybeden takımdan iki aday çıkacak. Ertesi gün ikinci dokunulmazlık oynanacak. Eğer iki oyunu da aynı takım kaybederse bir aday daha çıkacak ve 3 aday olacak. İki oyunu da iki ayrı takım kaybederse toplam 4 aday çıkacak. Eğer birer galibiyet olursa, ikişer aday çıkacak. İlk aday konseyde oylamayla belirlenecek, ikinci adayı bireysel dokunulmazlık sembolü sahibi yarışmacı söyleyecek. Eğer ikinci oyunu da yine aynı takım kaybederse ada oylamasından üçüncü aday çıkacak.Adayları belirlemek ve stratejiler çok önemli olacak. Dokunulmazlık oyunları artık başka boyuta geçecek. Zor bir Survivor olacak. Karşı takımı iki defa yenmek kolay olmayacak.'

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da açlıkla mücadele eden yarışmacılar ödül oyunlarına oldukça sıkı bir şekilde hazırlanmaya devam ediyorlar. Alp Kırşan'ın sunumuyla oynanan ödül oyununda iki takım yarışmacıları da ödülü görünce kendilerinden geçtiler. Oyun sonuna kadar kıyasıya süren mücadelede ünlüler takımı yine fırtına gibi esti ve değişen takımlarının ardından sanki bir eksiklik yaşamamış gibi ödül oyunlarını kazanmaya devam ettiler.

KİM HANGİ TAKIMDA?

Gönüllüler Takımı: Nagİhan Karadere, Hilmi Cem İntepe, Murat Ceylan, Damla Can, Anıl Berk Baki, Cumali Akgül, Funda Alkayış, Birsen Bekgöz , Yağmur Banda, Hakan Hatipoğlu

Ünlüler Takımı: Mustafa Kemal Kurt, Ümit Karan, Turabi Çamkıran, Adem Kılıçcı, Yiğit Dikmen, Berna Canbeldek, Elif Şadoğlu, Merve Aydın, Sahra Işık ve Sema Aydemir