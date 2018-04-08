Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor 2018'de dokunulmazlık oyunun kuralı değişmesi ile dokunulmazlık oyunun önemi ikiye katladı. Acun iletişim ödülü öncesi bomba bir değişiklik olan dokunulmazlık 2 kez oynanacağını duyurdu. İlki bugün oynandı. Kazanan ünlüler olurken yarın ise ikincisi oynanacak. Aynı takım üst üste kaybederse 3 aday. Gönüllüler takımından ilk aday Cumali ikinci aday Damla'nın söylediği isim Yağmur ikinci aday oldu. İki ayrı takım kaybederse de toplamda 4 aday çıkacak. Eleme konseyi stresi arttı. Gönüllüler'den bu hafta eleme potasında kesin olarak iki aday var. Yarınki oyunu da kaybederlerse 3 aday Gönüllülerden çıkacak. Eğer ki ünlülüler kaybederse 2 adayda onlardan çıkacak. Böylelikle Gönüllüler riski yüzde 50 düşürecek. Survivor'da konsept değişikliği ile yarışların sonucu arasındaki büyük farklar azaldı. Yarışlarda artık bayrak yarışını izleyebiliyoruz. Ancak Gönüllülere geçen 3 isim de galibiyet yaşamalarını henüz sağlayamadı. Ünlülüler bu hafta hiç fire vermeden yollarına devam etti. Galibiyet serileri bozmadılar. Acun dokunulmazlık sembolünü başarılı performansından dolayı Mustafa Kemal'e verdi. ESurvivor'da Kim GİTTİ, Kim Elendi? Survivor'da Adaya Kim Veda Etti? en çok merak edilenler arasında bu soruların cevabı ise haberimizde. Bireysel Dokunulmazlık kim kazandı? Haftanın en iyi performansı kim? gibi sorulara da cevap arıyorsanız haberimize şöyle bir göz atmanız yeterli. Bireysel dokunulmazlık kolyesinin sahibi Damla oldu. Eleme konseyinde bir isim söyleme hakkı kazandı. Bir hafta daha elenme adayı olmaktan kurtuldu.

SURVİVOR ELEME KONSEYİ CANLI İZLE

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bu akşam baraka ve yemek ödülünde tam bir takım oyunu izledik. Takımlar her oyun için 3 yarışmacı çıkardı. Baştan sona kadar başa baş bir oyun sergilendi. Oyun sonunda gülen taraf yine Ünlüler oldu. Gönüllüler makus talihini yine yenemedi.

HAKAN HATİPOĞLU: 'ANIL BENCİL VE AÇGÖZLÜ'



Anıl hakkında sert yorumlarda bulunan Hakan Hatipoğlu, 'Anıl, Damla, Hilmi Cem ve Murat'a yaranabilmek için buradan sahile suları, kokonatlar koşarak götürüyor. Biz 60 gündür aynı adadayız. Bizim için ne yaptın. Dışardan nasıl gözüküyor bilmiyorum ama Anıl'la aynı adada olmak gerçekten zor birşey. Gerçekten hem açgözlü hem bencil. Özgüveni yok.' dedi.

Anıl'ın yarışmanın en büyük favorilerinden biri olduğuna dikkat çeken Hakan, 'Anıl bu yarışmanın en büyük favorilerindendi. Şimdi ne oldu? Sinek ikili

olacaksın böyle olunca. Anıl'ın bu davranışlarını doğru bulmuyorum. Ben 60 gündür beklediğim arkadaşlığı, burada iki gündür olan arkadaşlara Anıl'dan görünce ne kadar doğru olduğumu anladım' ifadelerini kullandı.

HİLMİ CEM: 'ANIL TARAF OLMAMI İSTERSE KABUL ETMEM'



Survivor Gönüllüler'de Anıl ile arkadaşlık kurmalarını değerlendiren Hilmi Cem, 'Anıl bu adada yalnız kalmış. Biz gelince bizimle arkadaş oldu, vakit geçirmeye başladı.Bizim geldiğimiz için çok mutlu olduğunu söyledi. Anıl bizimle birlikte bu yolu yürümeye çalışacak. Ama yarın öbür gün Hakan'la sert bir tartışma içine girer ve benim de taraf olmamı isterse, kusura bakmasın kimsenin tarafı olamam.' dedi.

ANIL: 'YENİ GELENLERLE KAFALARIMIZ UYUŞTU'



Takıma yeni gelen Murat, Damla ve Hilmi Cem'le yakınlaşmalarını anlatan Anıl ise, 'Benim kimseyle arkadaşlığım mesafem değişmedi. Herkesle aynıyım. Yeni gelen

arkadaşlar belki benimle kafa olarak aynılar. Aramızda bir elektrik tuttu. Benimle arkadaşlık kurmak istemiş olabililer. Ama bu kutuplaşmanın habercisi değil.' şeklinde konuştu.

HİLMİ CEM'DEN HAKAN'A ÖVGÜ 'ONU TANIDIĞIM İÇİN MUTLUYUM'



Yeni takımına adapte olmaya çalışan Hilmi Cem, başlarda Hakan'a karşı ön yargılı olduğunu ancak tanıdıkça ısındığını söyledi. Hakan'ı tanımaktan dolayı gayet mutlu olduğunu söyleyen Hilmi Cem, 'Hakan hakkında ön yargılı geldim. Hakan hakkında söyleyen çok fazla şey vardı. Çok şey konuşuluyordu. Tanımaya başladım Hakan'ı ve aslında öyle biri değil. O denli gösterilecek bir insan değil. Onu tanıdığım için gayet mutluyum.' şeklinde konuştu.

ELİF SAKATLANDI

3'lü kadın mücadelesinde zor parkurda ağır arabayı çekmekte güçlük çeken Elif bir an demiri elinden kaçırınca kafasına sert bir darbe aldı. Bir anda yere yığılan Elif'e ağlama krizine girerken ilk müdahaleyi Doktor Metin Kuş yaptı. Başarılı yarışmacı daha sonra mücadeleye kaldığı yerden devam etti.

BARAKA OYUNUNDA DEĞİŞİKLİK

Acun Ilıcalı, baraka oyunu öncesi oyundaki değişiklikler hakkında yarışmacılara bilgi verdi... Yarışmacılar artık zaman zaman bire bir zaman zamansa takım halinde karşı karşıya gelecekler.

SURVIVOR KİM HANGİ TAKIMDA?

Gönüllüler Takımı: Nagihan Karadere, Hilmi Cem İntepe, Murat Ceylan, Damla Can, Anıl Berk Baki, Cumali Akgül, Funda Alkayış, Birsen Bekgöz , Yağmur Banda, Hakan Hatipoğlu

Ünlüler Takımı: Mustafa Kemal Kurt, Ümit Karan, Turabi Çamkıran, Adem Kılıçcı, Yiğit Dikmen, Berna Canbeldek, Elif Şadoğlu, Merve Aydın, Sahra Işık ve Sema Aydemir



