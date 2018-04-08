Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da sanatçılara yönelik “Bu rezil adamlar” ifadesini kullanmıştı. Bunun üzerine bölgeye giden ya da gidemeyen çok sayıda sanatçı büyük tepki göstermişti. Son olarak ünlü sanatçılar Orhan Gencebay ve Hülya Koçyiğit, Kılıçdaroğlu’na sert tepki verdi. Gencebay, sağlık problemleri sebebiyle Mehmetçiğe moral ziyaretine katılamadığını belirterek, sanatçılara gösterilen tepkinin yanlış olduğunu söyledi. Gencebay, şöyle konuştu: Orada bizim aslanlarımız, yavrularımız, canlarımız var. Oraya tabii ki gidilecek. Orada, sınırda sadece Cumhurbaşkanımız olmamalı herkes olmalı. Muhalefet de orada olmalı. Burada ayrım olmaz. Burada vatan söz konusudur. Söylenen sözler, eleştiriler son derece yanlıştır, kabul etmiyorum.

Hülya Koçyiğit ise Kılıçdaroğlu’na tepkisini şu sözlerle dile getirdi: Sayın Kılıçdaroğlu’nun ülkesinin sanatçıları için az bile söylediğini ifade ettiği sert, nahoş bu sözleri, partisinin kuruluşundan bugüne var olan paydasıyla örtüşmediğinin bir göstergesidir. Halkın seçtiği Cumhurbaşkanımız Sayın R. Tayyip Erdoğan’ın bu ülke için yaptıklarını takdir ettiğim, fikirlerimi açıkça söylediğim için yandaş ilan eden binlerce kişi olacak. Sırf aynı paydada buluşulmadığı için ötekileştiriyoruz birilerini ve bunu kimi zaman edepsizce, empatiden yoksun, şiddet eğilimi içerisinde yapıyoruz. Peki hoşgörümüz nerede?...